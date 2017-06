MIGRANTI: PM PALERMO, PER OGNI VIAGGIO IN GOMMONE DAI DUE AI TREMILA EURO

6 giugno 2017- 11:18

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Ogni viaggio in gommone dalla Tunisia alla Sicilia valeva "dai due ai tremila euro". E' quanto emerge dall'operazione che all'alba di oggi ha portato al fermo di 15 persone, tra tunisini e italiani, nell'ambito di un'inchiesta sul traffico transnazionale di migranti. "Un ulteriore carattere di estrema pericolosità dell’associazione discende poi dalla circostanza che, attesa la natura certamente privilegiata del trasporto, lo stesso sarebbe garantito a fronte del pagamento di ingenti somme di danaro, pari a circa due-tremila euro, versate dai singoli viaggiatori che vengono raccolti, di volta in volta, in piccoli gruppi", dicono gli inquirenti nel provvedimento di fermo. "Ciò ha consentito evidentemente un accumulo di ricchezza illecita da parte dei sodali, suscettibile di effetti espansivi illimitati, attesa la possibilità, da parte di alcuni, dotati di regolari documenti di soggiorno, di spostarsi sul territorio nazionale per trasferire ed occultare i proventi delittuosi conseguiti, potenziandone la fruttuosità ed impedendone la tracciabilità"."Il fenomeno investigato, quindi, riveste caratteristiche del tutto peculiari e oltremodo difficili da monitorare - avvertono i magistrati - non potendosi inquadrare nel fenomeno degli imponenti flussi migratori provenienti, con altre modalità comunemente note, dalle coste libiche ma rilevandosi ancor più pericoloso per la tipologia dei soggetti trasportati, per le ingenti somme di denaro pagate e per le dirette ramificazioni con il territorio nazionale e i collegamenti anche con l’estero, in particolare con paesi quali la Francia ed il Belgio dove attualmente è più forte la presenza di gruppi vicini all’estremismo islamico e ove sono più elevanti i rischi di ulteriori gravissimi attentati".