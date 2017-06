MIGRANTI: PM PALERMO, PER OGNI VIAGGIO IN GOMMONE DAI DUE AI TREMILA EURO (2)

(AdnKronos) - "La ragion d’essere della clandestinità degli spostamenti nel territorio nazionale, e poi all’estero - scrivono i magistrati nel provvedimento di ferno - è fondata sulla necessità di evitare l’espulsione, soprattutto nel caso in cui il migrante provenga da paesi (come ad esempio la Tunisia) in cui non vi sono ragioni per un immediato riconoscimento dell’asilo e/o della protezione internazionale oppure per evitare un pregresso fotosegnalamento in Italia poiché ai sensi della vigente normativa in materia di asilo ed immigrazione questo determina l’esito del procedimento amministrativo nel paese dove è iniziato, mentre i migranti, di norma, preferiscono trasferirsi nei paesi del Nord Europa, sia in quanto ambiscono ai programmi di inserimento sociale lì previsti, sia per ricongiungersi a parenti e congiunti, lì residenti". "Ugualmente, nel caso di connessione con ambienti estremisti di tipo jihadista l’esperienza degli ultimi anni dimostra come proprio in tali Paesi vi siamo maggiori possibilità di instaurare detti contatti, anche al fine di commettere eventuali atti terroristici- avvertono i pm di Palermo - Tale impianto normativo, ben noto ai trafficanti, è una costante di tutta l’attività dell’organizzazione e dei migranti, che in ogni modo cercano, secondo le direttive impartite dai membri del sodalizio criminale, di evadere i controlli delle Forze di Polizia, sia al momento dello sbarco che successivamente".