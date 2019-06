28 giugno 2019- 15:42 Migranti: pm Vella, 'perquisizione Sea watch su nostra delega'

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Non saliremo a bordo della Sae watch, è in corso la perquisizione della Guardia di Finanza su nostra delega". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella appena arrivato a Lampedusa per seguire da vicino l'inchiesta sulla Sea watch. Le Fiamme gialle sono salite a bordo della nave poco dopo le 14 per perquisire l'imbarcazione