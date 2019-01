3 gennaio 2019- 13:36 Migranti: Pollastrini, Conte ascolti sindaci, legge di dubbia costituzionalità

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Provo ammirazione per Orlando e gli altri sindaci. Non e’ facile, ma e’ giusto ribellarsi quando in gioco ci sono i diritti umani e la vita delle persone. E’ tempo di una rete per 'l'obbedienza costituzionale' nella quale ognuno testimoni, per come puo', la disapprovazione all’offesa della dignità''. Lo dichiara Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico. ''Questo governo divide il Paese. Lo fa anche con una contrapposizione tra presunta legalità e giustizia. In Parlamento la nostra battaglia aveva denunciato che la legge Salvini avrebbe prodotto disumanità e insicurezza. Ma non eravamo i soli: Anci e sindaci, associazioni e costituzionalisti avevano dichiarato le conseguenze di norme offensive di principi e dannose nel governo concreto dell’accoglienza, dell’integrazione e del contrasto alla criminalità. Il Presidente del Consiglio -conclude Pollastrini - ha il dovere di convocare e ascoltare in tempi rapidissimi i sindaci alle prese con una legge discutibile costituzionalmente''.