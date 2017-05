MIGRANTI: POLLASTRINI: ORGOGLIOSA DI POTER DIRE 'MILANO DEI DIRITTI UMANI'

15 maggio 2017- 18:49

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "'Milano dei diritti umani e dell’accoglienza', che orgoglio poterlo dire. Sabato sarà una giornata che parla oltre i confini di un'Italia che non rinuncia a essere ponte dell’incontro di civiltà. Anche così si rafforzano regole per tutti e rispetto dei principi costituzionali". Così Barbara Pollastrini, deputata e vicepresidente del Partito democratico, annuncia la propria adesione alla manifestazione contro tutti i muri che si terrà sabato prossimo, 20 maggio, a Milano."La mia città - spiega la deputata dem - anticipa sovente tendenze, culture. Il punto è prendere la direzione giusta di ogni innovazione e farne, giorno dopo giorno, senso comune". Il 20 maggio, dunque, "sarò anch’io in piazza all’insegna del valore di ogni persona, della dignità, del dialogo. Ci saremo in tanti con la speranza di chi, dopo la sconfitta della destra in Francia, ha visto in Europa riaprirsi uno spiraglio". "Se uniamo coscienze e azioni - sottolinea Pollastrini - è possibile far prevalere nei cuori e nel fare uno sguardo lungimirante". Per questo, conclude, "ringrazio il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino che offrono a migliaia e migliaia di persone la possibilità di dire che un altro mondo può esistere".