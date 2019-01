19 gennaio 2019- 22:14 Migranti: Porchietto (Fi), 'Di Maio usa bignami geopolitica datato'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Di Maio usa un 'bignami' della geopolitica un po’ datato forse preso in prestito da qualche bancarella: lodevole l’invito ai Paesi europei a lasciare l’Africa agli africani ma il nostro vicepremier che non sa di lavoro, non sa di economia, sulla geopolitica va anche peggio". Lo afferma Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia."Quiz -aggiunge- per il nostro statista Di Maio: qual è la neo potenza mondiale che sta 'depredando' l’Africa di materie prime, cibo, terra, in cambio di opinabili infrastrutture -che il vicepremier Di Maio mostra cosi di odiare- e che vi esporta come manodopera gratis i propri detenuti come lavoratori a zero costi? Vogliamo essere generosi. Diamo un aiutino: parola con 4 lettere ed è uno dei Paesi che Di Maio si e’ affrettato a visitare non appena al governo".