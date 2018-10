21 ottobre 2018- 12:12 Migranti: Possibile, blitz a parrocchia Vicofaro, modello Riace fa scuola

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Un blitz degno della cattura di Totò Riina nella parrocchia di Vicofaro, in provincia Pistoia, guidata da Don Biancalani. Ieri sera carabinieri, Vigili del fuoco, Municipale e Guardia di finanza sono andati nella parrocchia per l'ennesimo controllo. Pare che siano stati trovati pericolosi parrocchiani a mangiare pizze coi rifugiati: tutti identificati, ma nessuna violazione contestata". Lo dichiara Andrea Maestri, della segreteria nazionale di Possibile, parlando del nuovo controllo nella parrocchia di Vicofaro."Un atto intimidatorio - aggiunge Maestri - di cui chiederemo immediatamente conto al ministro dell’Interno Salvini. Il modello repressivo sperimentato a Riace sta facendo scuola: avvertiamo grande preoccupazione per un Paese in cui si criminalizza la solidarietà e l’accoglienza".