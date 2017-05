MIGRANTI: POSTE, MISTRAL AIR NON EFFETTUA SERVIZIO RIMPATRIO

19 maggio 2017- 12:15

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - "Mistral Air, società di Poste Italiane, non effettua alcun servizio di trasferimento migranti e rimpatri dall'Italia di cittadini extracomunitari". A precisarlo in una nota è il gruppo Poste Italiane in un comunicato. Mistral Air, si legge in una nota, "svolge attività di trasporto aereo di corrispondenza e pacchi oltre a servizio passeggeri a corto e medio raggio. Qualsiasi riferimento della compagnia aerea di Poste Italiane che esuli da questa tipologia di servizi risulta privo di fondamento".