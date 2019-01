24 gennaio 2019- 21:39 Migranti: prefetto Piantedosi a pm, 'vertice sherpa Bruxelles? Una presa in giro' (2)

(AdnKronos) - Nel frattempo, però, il governo italiano aveva trovato una exit strategy per i migranti della Diciotti, incassando la disponibilità dell'Albania, dell'Irlanda e della Cei ad accogliere i migranti a bordo della Diciotti. Così il 25 agosto dopo il nulla di fatto del vertice di Bruxelles e la disponibilità incassata dalla Chiesa il ministro dell'Interno Matteo Salvini autorizza lo sbarco e il trasferimento dei migranti in pulmann all'hotspot di Messina per le procedure di identificazione. "L'unica vera ragione che ha indotto il ministro dell'Interno a non autorizzare tempestivamente lo sbarco - scrive il Tribunale dei ministri - è da rinvenire nella sua 'decisione politica' di attendere l'esito della riunione che si sarebbe tenuta in data 24 agosto a livello europeo per parlare del caso Diciotti".