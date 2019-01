27 gennaio 2019- 12:48 Migranti: Prestigiacomo, 'Fi spiazzata? Priorità ora è essere su Sea Watch'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - Forza Italia sorpresa e spiazzata dall’iniziativa dell’ex ministro Stefania Prestigiacomo, che questa mattina insieme ad altri parlamentari è salita a bordo sella Sea Watch 3? "Non credo, ma in ogni modo me ne occuperò poi, non ora. Adesso la priorità è essere su questa nave, per verificare in quali condizioni vertono i 47 migranti a bordo, ormai stremati da 9 giorni" in balia del mare, "e aver conosciuto lo straordinario equipaggio che con grande professionalità sta assistendo queste persone". Lo dice all'Adnkronos la parlamentare di Fi, Stefania Prestigiacomo.