27 gennaio 2019- 12:36 Migranti: Prestigiacomo, 'Salvini agisca come crede, violato un bel niente'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - I parlamentari a bordo della Sea Watch hanno violato le leggi e favorito l'immigrazione clandestina? "Salvini agisca di conseguenza, come ritiene opportuno. Non abbiamo violato la legge, ma esercitato le nostre prerogative di parlamentari. Dunque, non abbiamo violato un bel niente". Così Stefania Prestigiacomo, la deputata di Fi a bordo della Sea Watch, risponde all'Adnkronos alle accuse mosse dal ministro dell'Interno contro i parlamentari a bordo, manifestando particolare amarezza per la presenza di una esponente azzurra. "Noi qui siamo venuti con spirito pacifico - dice Prestigiacomo, ancora a bordo della Sea Watch - noi e chi ci ha accompagnato. E' urgente garantire lo sbarco di tutti e 47 i migranti, in balia del mare ormai da 9 giorni. Chi siede dietro un'importante scrivania magari finisce di vivere questa vicende con distacco, ma per chi li ha davanti agli occhi, io abito qui - ricorda la parlamentare azzurra, originaria di Siracusa - è impossibile voltarsi dall'altro lato. Credo rientri nelle mie responsabilità di parlamentare verificare le loro condizioni".