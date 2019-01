27 gennaio 2019- 12:58 Migranti: Prestigiacomo, 'su Sea Watch stremati, sbarcare tutti'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Siamo ancora a bordo, la situazione è difficile perché queste persone sono visibilmente stremate da 9 giorni in condizioni non adeguate: si trovano tutte e 47 in un unico ambiente a dormire e mangiare, con unico gabinetto a disposizione". La Sea Watch 3 "è una nave valida per recuperare uomini in mare, ma non per lasciarli vivere al suo interno. E' urgente garantire lo sbarco di tutti e 47 i migranti a bordo". Lo dice all'Adnkronos Stefania Prestigiacomo, la parlamentare di Fi salita a bordo della Sea Watch 3 assieme ai colleghi di Si e +Europa, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. L'ex ministra azzurra plaude anche "all'equipaggio straordinario" che sta assistendo i migranti.