1 febbraio 2019- 07:30 Migranti: prima notte in centro protetto per 15 minori Sea watch

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Prima notte nel centro di accoglienza protetto per minori per i quindici ragazzi dai 14 ai 17 anni, tutti non accompagnati, sbarcati ieri mattina dalla nave Sea watch al porto di Catania. Per ogni minore, il più piccolo ha 14 anni, il Tribunale dei minori di Catania ha nominato un tutore che si occupa dei ragazzi.