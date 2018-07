12 luglio 2018- 20:02 Migranti: Procura Trapani, delegati approfondimenti investigativi

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Trapani questo pomeriggio ha ricevuto due informative della Squadra Mobile di Trapani, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto aventi ad oggetto i noti fatti accaduti a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa, battente bandiera italiana, in data 8 luglio 2018 e ha proceduto all’ iscrizione di un procedimento penale a carico di Ibrahim Bushara, sudanese e Hamid Ibrahim, ghanese, per il reato di concorso in violenza privata continuata ed aggravata in danno del comandante e dell’equipaggio tutto del rimorchiatore. E' quanto si legge in una nota della Procura di Trapani. "Sono stati delegati alla Squadra Mobile di Trapani approfondimenti investigativi in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori reati". Da quanto si apprende, non è previsto al momento l'emissione di un fermo per i due migranti coinvolti.