20 agosto 2019- 12:26 Migranti: Procuratore Agrigento potrebbe salire sulla Open Arms

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in volo per Lampedusa, potrebbe salire al suo arrivo sull'isola, sulla nave Open Arms. Prima di partire da Argigento ha fatto sapere che raggiunge l'ìisola per "riportare la calma" dopo che nove migranti si sono gettati in acqua.