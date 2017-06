MIGRANTI: PROCURATORE NAZIONALE OLANDA, TROVARE AL PIù PRESTO UNA SOLUZIONE

21 giugno 2017- 17:52

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "E' impressionante vedere in tv tutti quei migranti che arrivano sulle coste siciliane, soprattutto vedere quei naufragi in mare, con tante vittime innocenti. Tutti gli olandesi sono impressionati da quello che accade. E' terribile vedere le immagini in tv. Tutti si augurano che si trovi una soluzione al più presto a un problema che riguarda tutta l'Europa". Lo ha detto all'Adnkronos Fred Westerbeke, il Procuratore nazionale olandese che oggi ha firmato a Palermo un accordo con il Procuratore Francesco Lo Voi contro la tratta di esseri umani. Una lettera di intenti che prevede una serie di scambi di informazioni tra la Procura di Palermo, la prima ad essersi occupata di inchieste sulla tratta di migranti, e l'Olanda. "E' importante lavorare insieme nelle investigazioni - spiega Westerbeke - Nel prossimo futuro vogliamo intensificare la cooperazione tra i due paesi. Abbiamo scelto Palermo perché molti dei problemi iniziano qui e noi da due anni lavoriamo con Palermo in particolare, ma anche con tutta l'Italia". Sul ruolo dell'Unione Europea preferisce non sbilanciarsi: "E' una questione politica", si limita a dire. "Noi qui affrontiamo i problemi della criminalità organizzata. Collaboriamo con diversi paesi, tra cui la Germania".