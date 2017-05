MIGRANTI: PROCURATORE TRAPANI, IO IN COMMISSIONE SENATO? NON SO NULLA, ATTENDO CONVOCAZIONE

4 maggio 2017- 16:05

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Io convocato davanti alla Commissione Difesa del Senato? Non ne so nulla. Attendiamo la convocazione e cercheremo di capire l'oggetto della convocazione...". Lo ha detto all'Adnkronos, Amborgio Cartosio, Procuratore capo reggente della Procura di Trapani dopo avere appreso della convocazione annunciata oggi da Nicola Latorre, Presidente della Commissione Difesa del Senato, al termine dei lavori dell'organismo parlamentare. La Commissione è impegnata in un'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani ai soccorsi in mare ai migranti e sulle attività svolte dalle Ong. I lavori si concluderanno giovedì prossimo con la prosecuzione dell'audizione del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, ammiraglio Vincenzo Melone e la presentazione della relazione conclusiva. E sempre la prossima settimana sarà audito anche il Procuratore facente funzione di Trapani, dopo l'indiscrezione dell'inchiesta aperta a carico di una ong per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma sull'inchiesta, il Procuratore, che coordina l'indagine, non ha voluto dire nulla. "Come sapete - ha detto - non parlo di inchieste in corso...".