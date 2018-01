MIGRANTI: PROTESTA A LAMPEDUSA CONTRO RIMPATRI, BARTOLO 'PER LORO ISOLA COME CARCERE' (2)

26 gennaio 2018- 18:55

(AdnKronos) - Per il medico che ha rifiutato la candidatura tra le fila di Liberi e Uguali, la politica dei rimpatri merita una riflessione. "Non trovo giusto che chi scappa dalla guerra e dalla violenza alla ricerca di una vita migliore, rischiando la propria vita in mare, debba essere rimpatriato - dice -. Certo c'è anche chi non ha diritto di rimanere, ma è una piccola parte. C'è tanta gente perbene". Ieri intanto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, è volato a Roma per un incontro al Viminale. "Ho ricevuto rassicurazioni - dice all'Adnkronos -, mi è stato detto che cercheranno di alleggerire la pressione nell'hotspot. Noi chiediamo il rispetto delle regole e un sistema di trasferimenti che funzioni". Appena qualche giorni fa, infatti, alcuni tunisini ospiti del centro di contrada Imbriacola si sono resi protagonisti di una sassaiola durante la quale un carabiniere è rimasto lievemente ferito. "L'isola non può diventare un hotspot a cielo aperto, i migranti devono restare qui per non più di 24-48 ore" aveva detto il primo cittadino, per il quale un lunga permanenza nella struttura "mortifica i diritti degli stessi migranti" e apre la strada a "un rischio sempre crescente di disordini".