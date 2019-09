19 settembre 2019- 10:01 **Migranti: protesta tunisini a Lampedusa 'Non vogliamo essere rimpatriati'**

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Nuova protesta di un gruppo di tunisini davanti alla chiesa San Gerlando di Lampedusa. I migranti non vogliono essere rimpatriati e chiedono il permesso di soggiorno. "Aiutateci a non ritornare in Tunisia", si legge su un cartello. Anche ieri sera ii tunisini, arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa, avevano inscenato n'altra protesta.