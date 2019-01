28 gennaio 2019- 15:51 Migranti: Quartapelle, 'da Salvini dati parziali sui rimpatri'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - “Salvini la smetta di fare il ministro della propaganda e dia informazioni chiare ai cittadini sui risultati delle sue azioni come ministro. Mentre fornisce dati assolutamente parziali sul numero di rimpatri, rileviamo che dal sito del ministero dell'Interno sono spariti i dati relativi ai rimpatri effettuati dal governo Conte e che, al loro posto, si legge un curioso confronto tra i dati annuali del 2017, quelli del 2018 e quelli del 2019 (aggiornati al 25 gennaio). Questo è un modo grottesco di manipolare le statistiche relative alla gestione dell'immigrazione". Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera. “Il tema -aggiunge- resta tra le più alte priorità dei cittadini italiani e deve essere trattato con serietà e senza infingimenti. Per questa ragione, nei prossimi giorni presenteremo una interrogazione perché i dati relativi ai rimpatri siano aggiornati sul sito del ministero dell'Interno e i cittadini possano misurare l'operato del ministro Salvini dai fatti e non dalla sua propaganda”.