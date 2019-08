27 agosto 2019- 13:30 Migranti: questore Agrigento, 'a Lampedusa situazione sotto controllo, nessun caos'

Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Non c'è alcun caos a Lampedusa, la situazione è completamente sotto controllo. Non ci sono situazioni particolari". Lo ha detto all'Adnkronos Rosa Maria Iraci, questore di Agrigento, replicando a distanza al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che oggi aveva lanciato l'allarme dopo l'incendio scoppiato su un furgone della Polizia di Stato. "E' una situazione è assolutamente gestita - dice -per quanto riguarda l'incendio del furgone è stato assolutamente accidentale, come conclamato dai Vigili del fuoco. Si è sviluppato da una luce di posizione lasciata accesa". "Non c'è alcun problema di criminalità per quanto ci riguarda sull'incendio sul furgone - dice - e la situazione è sotto controllo". "A Lampedusa abbiamo un assetto consolidato - spiega ancora il questore - di operatori con il presidio, con il nostro reparto mobile, i carabinieri, la Guardia di Finanza oltre al funzionario di Ps che coordina tutte le operazioni. La situazione è normale".