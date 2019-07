18 luglio 2019- 20:15 Migranti: Rackete quattro ore dal pm, 'Chiarito tutto, Ue si faccio carico profughi'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Poi riprende la parola Carola Rackete, che alla domanda su cosa pensi del ministro dell'interno, si limita a dire: "Niente, proprio niente...". Ma altre domande non sono ammesse. Il suo legale, invece, risponde ai cronisti e spiega che adesso "Carola è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania può farlo". E aggiunge: "Lei non è più capitana della Sea Watch, c'è stato un cambio di equipaggio. Del resto, fa anche altro nella vita...", ha aggiunto. Parla anche delle minacce ricevute dal Procuratore Luigi Patronaggio e dalla gip Alessandra Vella. "Sono intimidazioni gravissime soprattutto perché si svolgono su un territorio e che è anche di mafia. E fanno capire il significato che assumono certe parole di odio che vengono irresponsabilmente da chi ha una responsabilità istituzionale. Questo è oggetto di una denuncia alla Procura di Roma", dice. A pochi passi da Carola una decina di persone, attivisti e simpatizzanti, mostrano uno striscione di solidarietà per Carola e le gridano: "Brava, brava". Lei, sorride, si avvicina e stringe le mani. Poi si allontana a bordo dell'auto azzurra dei legali. Destinzione sconosciuta.