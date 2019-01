3 gennaio 2019- 16:44 Migranti: Radicali italiani, 12 e 13 gennaio confronto con sindaci e istituzioni

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - “Le dichiarazioni dei sindaci che in queste ore hanno espresso la loro contrarietà nei confronti delle disposizioni del decreto sicurezza aprono uno spiraglio di speranza in questa pericolosa deriva securitaria e xenofoba. Le parole di Leoluca Orlando sono un atto coraggioso, a difesa dei dettami costituzionali, in un clima sempre più impaurito e ostile. Un atto che tira dietro di sé il coraggio di altri sindaci e di quanti finora non hanno preso posizioni così nette". Lo affermano Silvja Manzi e Antonella Soldo, segretaria e tesoriera di Radicali italiani."È il momento -aggiungono- di unire le forze e rafforzare la rete di chi propone un approccio diverso a temi come immigrazione e sicurezza. Per questa ragione, insieme ad Emma Bonino, abbiamo deciso di chiamare a raccolta i primi cittadini e gli altri rappresentanti istituzionali che hanno già fatto sentire la propria voce e quelli che vorranno impegnarsi con noi per offrire al dibattito pubblico e alle istituzioni delle alternative un approccio inutile e dannoso. L'appuntamento è quello del prossimo comitato nazionale di Radicali italiani che si terrà a Roma il 12 e 13 gennaio (dalle 11 alle 20, via Bargoni, 36). Sarà un’occasione di confronto e di rilancio di un’iniziativa comune”.