3 settembre 2019- 17:38 Migranti: Ragusa, indagati comandante e capo missione nave Eleonore

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Il comandante e il capo missione della nave Eleonore dell'ong tedesca Mission Lifeline sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ieri la nave è entrata in acque territoriali nonostante il divieto di ingresso con 104 migranti a bordo. L'indagine e' coordinata dal procuratore Fabio D'Anna e dal pm Francesco Riccio. "Stiamo valutando la loro posizione", ha detto il Procuratore capo all'Adnkronos. I due verranno interrogati nei prossimi giorni. Già ieri sono stati ascoltati per sommarie informazioni dopo lo sbarco dei migranti.