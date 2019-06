7 giugno 2019- 18:21 Migranti: Rampelli, 'chiusura porti scelta inadeguata'

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Sessanta migranti sono in viaggio verso il porto di Pozzallo e al di là della nostra contrarietà verso quelle sentenze dei giudici che pensano che in Italia ci sia posto per tutti, si manifesta ancora una volta l’inadeguatezza del provvedimento di chiusura dei porti italiani". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera."Come Fratelli d’Italia -aggiunge- ribadiamo che resta indispensabile un accordo con i Paesi del Nord Africa per attuare il blocco navale. Unica soluzione efficace a impedire la strage degli innocenti nel Mediterraneo e l’inondazione di immigrati irregolari”.