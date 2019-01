3 gennaio 2019- 15:24 Migranti: Ravetto (Fi), da De Magistris finte minacce

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Buongusto, buonsenso e un po' di onestà intellettuale suggerirebbero ai sindaci in cerca di notorietà di evitare di portare avanti una propaganda politica sulla pelle degli immigrati. De Magistris sa perfettamente che non può fare quel che dice di voler fare, le sue sono solamente finte minacce”. Lo afferma Laura Ravetto, capogruppo di Forza Italia in Comitato Schengen. “Visto che sulle navi delle Ong, che dovrebbero smetterla una volta per tutte di trasportare gli immigrati, vi sono anche donne e bambini, il tema -aggiunge l'esponente azzurra- andrebbe affrontato a livello europeo. O tutti i Paesi membri decidono di aprire i porti condividendo il problema, oppure continuiamo a non comprendere perché l’Italia debba continuare a fungere da centro di accoglienza per tutti i Paesi europei”.