30 gennaio 2019- 16:00 Migranti: Ravetto, 'su Salvini M5S come al solito si allineeranno'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - “Non capisco tutta questa pantomima su ‘ma i 5 Stelle voteranno si o no all’autorizzazione a procedere verso Salvini’. Ovvio che voteranno contro, hanno votato qualunque cosa sinora pur di non mollare poltrone governo figurati se non si allineano anche in questo caso". Così in un tweet Laura Ravetto, deputata di Forza Italia.