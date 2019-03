2 marzo 2019- 16:17 Migranti: Re David, 'no a politica paura, servono risposte a diseguaglianze'

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Migliaia di persone stanno manifestando a Milano per i diritti, per la solidarietà e per l’umanità. Migliaia di persone chiedono risposte al Governo contro le diseguaglianze sociali, lo sfruttamento, la condizione di precarietà. La manifestazione di oggi respinge la politica della paura e la cultura della discriminazione verso i migranti". Così Francesca Re David, segretaria generale Fiom, che sta partecipando alla manifestazione People, prima le persone a Milano."Per la Fiom è importante rimettere al centro le persone e costruire la coalizione delle lavoratrici e dei lavoratori per superare la frantumazione e la precarietà del lavoro, e per riconquistare più tutele e diritti", conclude.