31 dicembre 2018- 11:50 Migranti: Red Ronnie, Palermo esempio di accoglienza

Palermo, 31 dic. (AdnKronos) - "Palermo non è accogliente solo sulla carta, con la Carta di Palermo". Lo ha detto Red Ronnie, che questa sera presenterà il concerto di Capodanno a Palermo a cui parteciperà anche Goran Bregovic. "In questi giorni sono andato in giro per Palermo - dice Red Ronnie - sono andato al mercato, dovunque, per chiedere quali sono i sogni dei palermitani. Ho intervistato anche gente famosa". "Sono stato nella comunità di Biagio Conte, non esiste un caso identico a Palermo", dice. "La cosa più incredibile - conclude - è che in Italia tutti protestano per i migranti, tranne i siciliani che li ha accolti".