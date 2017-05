MIGRANTI: REFUGEES WELCOME ITALIA A MARCIA 'INSIEME SENZA MURI'

19 maggio 2017- 11:29

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Refugees Welcome Italia Onlus, l’associazione nata per favorire la diffusione dell’accoglienza in famiglia di richiedenti asilo e rifugiati, prenderà parte domani alla mobilitazione di Milano 'Insieme senza muri'. “Il miglior modo per abbattere i muri è aprire la porta di casa e aggiungere un posto a tavola. Un atto semplice, un gesto di apertura e conoscenza verso l'altro, ma anche verso se stessi”, afferma Germana Lavagna, presidente di Refugees Welcome Italia Onlus.“Non ci tireremo mai indietro per proteggere quanto ci è più caro, e cioè l'apertura culturale e l'abbattimento dei muri” precisa Priscilla Robledo, responsabile Outreach ed eventi Milano di Refugees Welcome Italia. La marcia antirazzista partirà alle 14.30 da Porta Venezia e arriverà al Castello Sforzesco.