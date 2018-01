MIGRANTI: RENZI, BERLUSCONI CONTRO TRATTATO DUBLINO MA FU LUI A FIRMARLO

17 gennaio 2018- 18:12

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Berlusconi va in Tv e dice che il trattato di Dublino (quello che impone all’Italia di affrontare da sola la questione migranti) l’hanno firmato Renzi e la sinistra. Nessuno fa notare che quel trattato è stato sciaguratamente firmato da Silvio Berlusconi nel 2003: io ero appena uscito dall’università, non stavo a Palazzo Chigi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."E ancora. Berlusconi propone in diretta Tv di semplificare il modello di dichiarazione dei redditi e nessuno che gli dica: 'Guarda che 18 milioni di italiani già usano la dichiarazione precompilata dal 2015'?, conclude.