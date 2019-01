10 gennaio 2019- 20:46 Migranti: Renzi, 'dopo Gattuso e i vescovi, ora Baglioni, Salvini basta'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Dopo aver spiegato a Gattuso come schierare il Milan, ai Vescovi come guidare la Chiesa, ora Salvini pretende di spiegare a Baglioni cosa dire al festival. Intanto i troll attaccano Baglioni, un'icona per tutti, per la sua posizione sui migranti. Anche basta, Salvini. Anche basta". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.