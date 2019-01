4 gennaio 2019- 16:05 **Migranti: Renzi, in attesa Consulta rispetto leggi, noi non come Salvini**

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Sul decreto Sicurezza "io la penso come il Sindaco Dario Nardella: il decreto Salvini è scritto male, creerà molti problemi e pasticci e forse sarà sanzionato dalla Corte Costituzionale. Ma in attesa della decisione della Consulta, le leggi si rispettano. Salvini tre anni fa invitava alla disobbedienza civile contro le nostre leggi sui diritti civili, sul canone Rai e su molto altro. Proprio perché noi non siamo come Salvini". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.