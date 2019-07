9 luglio 2019- 19:40 Migranti: Renzi, 'mia lettera politica, chi discute almeno la legga'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Sull’immigrazione ho scritto una lunga lettera a Repubblica con 10 spunti di riflessione. Mi spiace per chi ha cercato la polemica in una lettera che era solo politica. Chi vuole discuterne lo faccia dopo aver almeno letto il testo: è populismo anche l’atteggiamento di chi si ferma ai titoli e non legge gli articoli". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.