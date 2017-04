MIGRANTI: RENZI, NON SPARARE NEL MUCCHIO CONTRO ONG PER PRENDERE VOTI (2)

29 aprile 2017- 13:22

(AdnKronos) - "E' un mese -ha sottolineato Renzi- che c'è questa discussione, che il presidente della commissione Difesa del Senato, Nicola Latorre, ha aperto un'indagine conoscitiva su eventuali abusi. Il ministro dell'Interno Minniti ha detto la stessa cosa, poi da qualche giorno questo tema è diventato oggetto di scontro ideologico e politico, perché Di Maio e Salvini, che sostanzialmente sono sulla stessa posizione, Cinquestelle e Lega su questo profilo sono esattamente identici, hanno iniziato ad attaccare i volontari delle Ong"."Noi -ha proseguito l'ex premier- siamo dalla parte di chi costantemente lavora per la legalità e quindi se ci sono delle prove, se ci sono delle indagini siamo sempre dalla parte dei giudici e la difesa dei giudici vale per tutti, quindi mi riferisco anche al Procuratore di Catania. Un politico serio cerca di risolvere il problema, non di alimentare la paura. Se c'è un problema su qualche Ong, se, e lo dovranno verificare i magistrati, si risolve il problema e si colpisce quella Ong, colui che delinque. Non si spara nel mucchio per cercare di prendere i voti"."La differenza tra noi e loro -ha concluso Renzi- è che loro vogliono prendere i voti, vogliono lucrare qualche voto, noi vogliamo fermare gli scafisti".