MIGRANTI: RENZI, PUNIRE CASI SPECIFICI MA NO ATTACCHI GENERALIZZATI A ONG

13 maggio 2017- 08:40

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - “Sul caso delle Ong eviterei facilonerie: se ci sono, e credo che qualche problema ci sia, casi problematici in cui risulti palese il mancato rispetto delle norme bisogna essere duri, e intervenire. Ma resto convinto che il problema, se esiste, riguardi casi specifici, e attaccare in modo generalizzato le Ong mi sembra un errore molto grave”. Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Foglio'.