MIGRANTI: RENZI, RIVENDICO SALVATAGGI, CONTENTO LAVORO MINNITI

8 febbraio 2018- 18:47

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Rivendico tutti gli interventi di salvataggio fatti in questi anni, anche se questo ci avesse fatto perdere qualche punto". Lo ha detto Matteo Renzi a Carta Bianca. "Detto questo, il nostro programma è intervenire in Africa e far diventare europea la questione immigrazione. Noi -aggiunge- abbiamo fatto delle cose che nessun altro ha mai fatto e sono contento del lavoro di Minniti".