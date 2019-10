6 ottobre 2019- 15:29 **Migranti: Renzi, 'Salvini ha usato i social per istigare all'odio'**

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Matteo Salvini ha utilizzato i social per istigare all'odio, questo è il vero problema". E' l'atto di accusa di Matteo Renzi intervenendo alla scuola di formazione 'Futura' di Terrasini organizzata da Davide Faraone. "Salvini sta creando un clima da razzismo, anche oltre la sua intenzione. Se io ministro dlel'interno di fronte tutti i reati ho la stessa reazione è un clima, ma se io esaspero la reazione davanti a reati commessi da stranieri e sto zitto davanti a un altro reato compiuto da un ragazzo italiano, sto in qualche misura creando un humus culturale su cui nasce e cresce il sentimento anti immigrati, l'odio razziale etc". "Non sto dicendo che Salvini è razzista - dice - ma la comunicazione social che viene fata rischia di creare in clima di odio".