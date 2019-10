20 ottobre 2019- 14:14 Migranti: Renzi, 'Salvini non ha fatto nulla se non aumentare odio'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "L'immigrazione è un problema, chi dice il contrario mente. Il problema c'e' e in prospettiva ci sarà sempre di più, Salvini non ha cambiato nulla se non l'umore degli italiani creando un clima di odio". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda.