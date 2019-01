26 gennaio 2019- 19:31 Migranti: Renzo Piano, 'tragedia terribile, non si possono lasciare persone in mare'

Parigi, 26 gen. (AdnKronos) - La tragedia dei migranti nel Mediterraneo "è terribile. L'atteggiamento dell'Europa nei confronti dell'Africa è cieco. Non si possono lasciare le persone in mare. E' un mare con una forza inaudita, una fonte di ispirazione e di bellezza, una macchina a registrare voci, suoni, profumi, luci. Ma è diventato il teatro di una sofferenza alla quale dobbiamo tutti riflettere, noi tutti europei". Così l'architetto Renzo Piano in un'intervista a 'Le Monde' in merito alla tragedia dei migranti.Nel 2017, sottolinea Renzo Piano, "1,5 milioni di persone sono passate dal Sudan meridionale all'Uganda, da un paese di estrema povertà ad un paese un po' meno povero. E noi, per 350.000 persone ci diciamo sopraffatti? C'è qualcosa che non funziona. E a questo lutto è impossibile rassegnarsi".