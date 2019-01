3 gennaio 2019- 14:00 Migranti: Richetti, 3 marzo raccolta firme per abrogare decreto

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Il modo più concreto ed efficace che il Pd ha per stare a fianco dei propri sindaci non è una dichiarazione, ma accogliere la proposta di Maurizio Martina e fare del 3 marzo la giornata della raccolta firme per il referendum abrogativo contro il decreto Salvini". Lo scrive su twitter Matteo Richetti del Pd.