23 ottobre 2019- 18:12 Migranti: Rizzo Nervo, 'governo proroghi con urgenza progetti Sprar'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Bisogna intervenire immediatamente per disinnescare le folli conseguenze della chiusura dei progetti Sprar, cambiando radicalmente l’impianto dei decreti sicurezza”. Lo dichiara il deputato democratico Luca Rizzo Nervo.“Il 31 dicembre 2019 molti dei progetti Sprar attivi sul territorio nazionale, che oggi accolgono i richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione umanitaria – spiega Rizzo Nervo -, scadranno, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Sicurezza a firma Salvini. La conseguenza diretta sarebbe quella del trasferimento a fine anno di tutti i richiedenti asilo nei Cas (centri di accoglienza straordinari), col paradosso di passare da un sistema strutturato e di integrazione ad uno a carattere ‘straordinario’, con il rischio di nuclei familiari con minori spostati in giro per l'Italia, sottratti ai contesti di vita in cui si stavano integrando”.