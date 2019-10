23 ottobre 2019- 18:12 Migranti: Rizzo Nervo, 'governo proroghi con urgenza progetti Sprar' (2)

(Adnkronos) - “Con l'interruzione dello Sprar, unico sistema di accoglienza gestito direttamente dagli enti locali – aggiunge Rizzo Nervo -, con regole precise e stringenti standard da rispettare nei servizi da erogare, si verrebbe a creare un enorme problema sociale per migliaia di persone in difficoltà. Per i Comuni questo significherebbe farsi carico di chi finisce in strada”.“Il Ministero dell'Interno quindi – conclude – deve intervenire con urgenza per prorogare i progetti Sprar e per dare continuità all'accoglienza di richiedenti asilo e di chi è titolare di permesso umanitario. Bisogna fermare quelle politiche che alimentano paure e rabbie sociali prima che sia tardi”.