MIGRANTI: ROMANI, GENTILONI E MINNITI NON SI ACCONTENTINO DI PROMESSE UE

29 giugno 2017- 14:43

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il premier Gentiloni e il ministro Minniti non si accontentino più di parole e promesse. L'Europa non può continuare a scaricare solo sull'Italia tutto il peso dell'esodo migratorio. Il nostro Paese adotti subito tutte le misure necessarie per costringere gli altri Stati ad assumersi la loro quota di responsabilità". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Paolo Romani."La prima mossa, come abbiamo suggerito da tempo e come il governo italiano ora finalmente ipotizza, è quella di bloccare l'accesso delle navi delle Ong non italiane nei nostri porti. E' troppo comodo -aggiunge l'esponente azzurro- trovare un approdo certo e sicuro unicamente in Italia. La misura è più che colma, Gentiloni e Minniti facciano capire concretamente all'Europa che questa situazione non è in alcun modo sostenibile. Troppo tempo si è perso inutilmente". Per il capogruppo di Fi al Senato "il blocco navale sarebbe soltanto il primo tassello di una strategia che deve necessariamente prevedere la chiusura delle frontiere di terra a maggior rischio, accordi diplomatici efficaci come quelli che aveva messo in campo il governo Berlusconi e l'obbligo di non girare la faccia dall'altra parte per tutti gli Stati della Ue, soprattutto quelli che sono sotto procedura d'infrazione per non aver minimamente rispettato le decisioni in materia di reinsediamenti".