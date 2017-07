MIGRANTI: ROMANI, GOVERNO AGISCA PER BLOCCARE PARTENZE (2)

17 luglio 2017- 19:01

(AdnKronos) - "Tutti obiettivi prioritari per l'Italia: stride che ad indicare questa via sia un ministro belga e non italiano. Abbiamo immediatamente espresso apprezzamento per la presa d'atto dell'esecutivo sulla mancanza di condizioni per discutere dello ius soli, come avevamo ben chiarito, oggi però -conclude Romani- sarebbe necessario che il governo Gentiloni facesse un concreto passo nella direzione della soluzione dell'emergenza migranti".