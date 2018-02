MIGRANTI: ROMANI, SALVARE VITE MA INVASIONE VA FERMATA

4 febbraio 2018- 11:46

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Non possiamo non salvare e non possiamo non garantire la sicurezza dei cittadini italiani nel nostro territorio". Lo dice il capogruppo di Fi al Senato, Paolo Romani, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg24, dopo le ultime polemiche legate alle vicende accadute a Macerata."Dobbiamo impedire che queste persone partano dalle coste libiche, dobbiamo rimpatriare le persone che sono illegalmente sul nostro territorio, dobbiamo bloccare questa invasione, senza avere bisogno di diventare razzisti. L'atto di questo squilibrato -conclude Romani- riguarda la giustizia italiana, non può incidere sulla responsabilità di governo".