MIGRANTI: ROMANI, SENZA DECISIONI CONCRETE UE ITALIA VIOLI REGOLE(3)

1 luglio 2017- 17:29

(AdnKronos) - "Se il governo, con atti responsabili farà proprie le strategie che con chiarezza abbiamo indicato per trovare una soluzione all'emergenza migranti, a partire dall'avanzamento della linea difensiva nei pressi delle coste libiche, Forza Italia -ha poi aggiunto Romani- si dichiara fin da ora disposta, come forza politica altrettanto responsabile, ad appoggiare con convinzione in Parlamento tutte le soluzioni che con spirito costruttivo abbiamo sottoposto all'attenzione dell'esecutivo".