MIGRANTI: ROMANI, SENZA DECISIONI CONCRETE UE ITALIA VIOLI REGOLE (2)

1 luglio 2017- 15:43

(AdnKronos) - "Se, come sembra, dal vertice estone non dovesse arrivare alcun aiuto concreto per l'Italia, allora l'unica strada sarebbe quella di agire in piena e totale autonomia. È inutile però minacciare soltanto di chiudere i nostri porti e di bloccare le navi delle Ong. Dobbiamo invece avanzare la nostra linea di difesa in prossimità delle coste libiche per impedire la partenza dei barconi, utilizzare i Corpi speciali delle nostre Forze armate per intercettare i vertici delle organizzazioni criminali che gestiscono questo intollerabile traffico di esseri umani, chiudere le frontiere di terra a maggior rischio, mettere in campo accordi diplomatici, realizzare campi di accoglienza sulle coste nordafricane". "C'è tanto da fare, ma è tempo finalmente -conclude Romani- che il governo italiano si svegli da un torpore che non è più accettabile".