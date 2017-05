MIGRANTI: ROMANI-BRUNETTA, CHIAREZZA SU ONG 'COMPLICI' TRAFFICI

3 maggio 2017- 18:22

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Chiarezza sulle Ong 'complici', sicuramente partecipi inconsapevoli di un meccanismo di attrazione" dei migranti. Lo chiede Forza Italia, per bocca di capigruppo di Senato e Camera, Paolo Romani e Renato Brunetta, in una conferenza stampa con la presidente del Comitato Schengen, Laura Ravetto, i senatori Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Bruno Alicata e il deputato Elio Vito."Giù le mani dal dottor Zuccaro", oggetto di un attacco "ridicolo e inaccettabile", tuona Brunetta, perchè "è evidente come dalla seconda metà del 2016 siano cambiate le modalità di traffico dei migranti", con "un automatismo -denuncia Romani- della partenza del gommone e dell'arrivo sulla nave, guarda caso Ong, che li va a soccorrere", che porta ad un'"agevolazione del traffico criminale". Ed è proprio questo, insiste il capogruppo di Fi al Senato, il punto che va chiarito, perchè "il flusso naturale di chi cerca il miglioramento della propria vita è costellato di attività criminali e uno degli anelli sono le Ong". Da capire soprattutto il ruolo di "Moas, una delle organizzazioni più ambigue, che appartiene ad un gruppo internazionale, Tangiers, che fa altro: intelligence nelle zone di crisi, estrazioni di persone dalle aree di guerra, assicurazioni marittime". (segue)