MIGRANTI: ROMANI-BRUNETTA, CHIAREZZA SU ONG 'COMPLICI' TRAFFICI (2)

3 maggio 2017- 18:40

(AdnKronos) - "Moas -sottolinea ancora Romani- ha due navi, due droni, un aereo, strumentazioni di intercettazione sulle proprie navi: sembra la Cia o forse è la Cia o forse è vicina alla Cia o forse conosce la Cia, non lo sappiamo. Comunque c'è da capire chi siano e cosa facciano è questo il problema che ci siano posti in questi giorni". Per questo, aggiunge Vito, occorre superare la "falsa contrapposizione tra coloro che vogliono salvare le vite umane e coloro che non vogliono salvare le vite umane. La vera contrapposizione è tra chi vuole contrastare il traffico illecito di clandestini, che nasce e si produce soprattuto in Africa, e chi questo traffico clandestino vuole contrastare. Vogliamo reprimere il traffico illecito, clandestino, criminale di persone umane". Per l'esponente azzurro "il vero assente sono le organizzazioni delle Nazioni Unite, che devono tornare in Libia. Il nostro Paese ha da qualche mese un rappresentante nel Consiglio di sicurezza, come si fa a non porre una questione così drammaticamente urgente per l'Italia, per l'Europa, per il mondo ogni giorno al tavolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite?" (segue)